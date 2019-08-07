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У следствия есть вероятные участники убийства журналиста Павла Шеремета, однако эти данные нужно еще доказать.

Об этом заявил гепрокурор Юрий Луценко в эфире Радио НВ.

«Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий», - сказал он, добавив, что не может рассказывать информацию, которую знает сейчас.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля  2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеет четких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. 

Во вторую годовщину убийства журналиста, 20 июля 2018 года, в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в рамках досудебного расследования отрабатываются 4 основные версии относительно мотивов совершения этого преступления: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Притуле).

В этот же день первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.
ForUm

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