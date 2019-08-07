6 августа вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, говорится в сводке ООС.

Также противник открывал огонь по ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Павлополя из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны 3 раза: дважды неподалеку Травневого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пивденное из миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли, один получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.