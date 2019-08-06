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В городе Хмельник Винницкой области 4 августа прошло шествие в поддержку семейных ценностей, организованное верующими Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, в мероприятии приняли участие священники, духовенство и верующие УПЦ, а также представители местной власти. Также к шествию в поддержку семейных ценностей присоединились представители Римско-Католической и протестантских общин Хмельника. 

Шествие завершилось у городского дома культуры, где благочинный Хмельницкого района протоиерей Михаил Шикирун зачитал обращение архиепископа винницкого и Барского Варсонофия к участникам акции. 

«Как сделать так, чтобы семья была крепкой, любовь - неугасимой, а верность - незыблемой? В основе этих трех понятий лежит главное - способность человеческого сердца к самоотдаче, самоотречению, жертвенности. Та способность, которая воспитывается верой в Бога. Каждый верующий человек помнит о том, что Христос пришел на землю, чтобы пожертвовать Собой ради каждого человека. Так и в семье - жена спасает мужа, а муж – жену», - сказано в сообщении.

Архиепископ также пожелал всем православным Винниччины любви, счастья, верности и семейного благополучия. 

«Берегите друг друга, берегите семью - высшую ценность нашей жизни. От всей души желаю участникам шествия семейного благополучия. Цените друг друга во все минуты бедствий и волнений. Семья, любовь, верность - одни из главных ценностей в нашей жизни», - обратился архиепископ Варсонофий к участникам акции.
ForUm

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