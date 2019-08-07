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Посольство России в Таллинне выразило сожаление по поводу решения МИД Эстонии не признавать паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей с 24 апреля 2019 года.

Об этом говорится в обнародованном во вторник комментарии посольства.

«Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Уверены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины», - говорится в заявлении.

«Если в Таллинне действительно хотят помочь решению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, чтобы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусмотрено Минскими соглашениями», - заявили в дипведомстве.

Эстония решила не признавать паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей Украины с 24 апреля этого года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ.
ForUm

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