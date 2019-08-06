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Прокуратура Москвы хочет лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла с годовалым сыном на акцию протеста 27 июля.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что «в ходе акции они передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

В прокуратуре утверждают, что отец ребенка не имеет права голоса на выборах в Москве, поскольку имеет только временную регистрацию в российской столице. Имена в публикации не указаны.

Ведомство также сообщило о проверке по фактам участия несовершеннолетних в несогласованных публичных мероприятиях в Москве 27 июля и 3 августа.

В российской столице в последние две субботы прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и Росгвардия применяли силу.
ForUm

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