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За минувшие сутки, 5 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 1 раз неподалеку Южного - из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил один обстрел позиций украинских защитников возле Богдановки - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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