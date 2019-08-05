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С приходом новой власти отношения между государством и Украинской Православной Церковью значительно улучшились.

Фото: УПЦ

Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью газете «Вести», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы надеемся, что новая власть вернет букву закона в сферу отношений Церкви и государства, положит конец рейдерским захватам, которые подрывают стабильность нашей державы и общества. Положительные сигналы видны уже сейчас. Дай Бог, чтобы их становилось все больше и больше», - сказал он. 

В Украинской Православной Церкви ждут от новых властей соблюдения Конституции и законов страны, а не особого отношения, подчеркнул митрополит Антоний. 

«Мы не ждем от власти преференций. Для нас важно, чтобы соблюдались законы, которые гарантируют отделение государства от церкви, а также соблюдение фундаментального права человека на свободу совести. Если новый президент сможет это обеспечить, то ситуация сама собой быстро улучшится», - сказал он.

При этом владыка отметил, что любая власть избирается народом, который заинтересован в том, чтобы его права соблюдались.

«Странно, если в стране, стремящейся в Европу, будут продолжаться нарушения принципов и свобод, на которых веками стоит европейская демократия. Уверен, что новая власть такого не допустит», - добавил митрополит Антоний.
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