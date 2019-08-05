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Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 5 августа опустилась на 14 коп./л, до 11,96 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», сообщает enkorr.

В пределах 15–16 коп./л снизили цены ОККО и WOG.  «Приват» опустил цены на 9 коп./л, до 11,36–11,48 грн/л.

В таких сетях как Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, «Параллель», «Надежда», «Род-Ник», Marshal,  SUN OIL и Mango газ подешевел на 10–50 коп./л.

Оптовые цены СУГ, по данным «Консалтинговой группы А-95», с начала июля опустились на 22%, до 17 870 грн/т на условиях самовывоза с ГНС.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен является скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. т СУГ, что на 18% превышает объём импорта за такой же период июля 2018 г.
ForUm

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