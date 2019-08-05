Мы должны постоянно обращаться к Божией Матери со смиренной молитвой, чтобы хранить свою душу невредимой и не сделать ее вместилищем страстей и пороков.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день памяти Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

По слову Предстоятеля, через Свои иконы Богородица «подавала и подает много удивительных чудес, помогая нам в несении нашего земного креста, состоящего из невзгод и болезней», и поэтому православные христиане так чтят Ее святые образы, в том числе почитаемый во всем православном мире чудотворный Почаевский образ.

«Матерь Божья защищает каждую душу, которая обращается к Ней с молитвой, – отметил Блаженнейший Онуфрий. – Каждая душа – это обитель, в которой должен жить Бог, но в одной душе живет Бог, а в другой живут страсти. На эту святую обитель часто нападают демоны, и в такие времена духовной борьбы мы должны помнить, что у нас есть большая защитница и помощница – Пресвятая Дева Мария».

Митрополит Онуфрий подчеркнул: чтобы беречь нашу душу невредимой, чтобы она была «вместилищем Невместимого Бога, а не вместилищем наших страстей и пороков», – мы должны постоянно обращаться со смиренной молитвой к Божией Матери.

«Тогда Матерь Божия будет помогать нам жить по-христиански: не как диктует этот мир, а как говорит Бог, – пояснил Архипастырь. – Потому что Бог Святой, а мы в этом мире, устанавливающие свои правила, грешники, и наши правила – грешные. А Божьи заповеди – святые, и тот человек, который живет по святым Божиим заповедям, сам становится святым».

«Пусть Божья Матерь покрывает нас от всякого зла, помогает нам благополучно проходить поприще земной жизни, дабы мы прошли его так, чтобы после него сподобиться вечного блаженства в Царстве Небесном», - пожелал всем православным Митрополит Онуфрий в день памяти Почаевской иконы Пресвятой Богородицы.