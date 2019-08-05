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Украинцам, которые перешли в новую Православную Церковь Украины, стоит проанализировать церковную ситуацию в стране через призму Евангелия. 

Фото: prihod.org.ua

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью газете «Вести», сообщает Центр информации УПЦ.

«Я попросил бы их (верующих, которые перешли в ПЦУ – прим. Центр информации УПЦ) анализировать ситуацию через призму Евангелия. Там четко сказано – не может хорошее дерево приносить плохих плодов», - сказал он. 

Владыка также отметил, что верующие должны дать ответы на ряд вопросов, которые раскрывают суть «церковного вопроса» в Украине.

«Разве можно построить настоящую Церковь путем обмана, насилия, притеснения других? Как вообще можно молиться Богу в захваченном храме? Как можно проповедовать о любви, если ты параллельно кого-то преследуешь и унижаешь? Если дать на эти вопросы честные ответы, то многое сразу станет на свои места», - сказал митрополит Антоний.

При этом управделами УПЦ подчеркнул, что проблема церковного раскола – «это болезненная рана, которая кровоточит практически 30 лет». 

«Мы очень хотим решения этой проблемы, но не с помощью силы, давления, избиения и унижения наших верующих, а на основе уважения и готовности к реальным шагам к примирению. Первым шагом должно стать возвращение нашей Церкви захваченных храмов», - подчеркнул митрополит Антоний.
ForUm

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