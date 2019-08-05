Экспорт российского угля в Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн,— до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, пишет КоммерсантЪ.

В целом за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн,— до 4,9 млн тонн. Таким образом, за январь—май поставки угля в Украину росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд.

За шесть месяцев 2019 крупнейшими поставщиками российского угля в Украине были шахтоуправления Садкинське (600 тыс. тонн), шахтоуправления Обуховское украинского энергохолдинга ДТЭК (684 тысяч тонн) и Кузбассразрезуголь (595 тыс. тонн).

Уголь вывозился из шахт Ростовской и Кемеровской областей.

Согласно торговым санкциям РФ, для того чтобы и дальше продолжать поставлять уголь в Украину, российским производителям необходимо получить «специальное разрешение», который выдается сроком на 1 месяц.

Отмечается, что часть российского угля и дальше продолжают поставлять через Беларусь, избегая, таким образом, необходимости получения специальных разрешений. Об этом свидетельствует наращивание объемов поставок угля из Беларуси в Украину.

Напомним, с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле. В Минэкономики, которое отвечает за выдачу разрешений, говорили, что перечень компаний и объемы поставок ежемесячно пересматриваются.