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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в телеинтервью назвала возможную дату выборов президента страны – 30 августа 2020, сообщает БЕЛТА.

«Думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье – 30 августа 2020. Думаю, что это с большой вероятностью это и есть дата выборов президента Республики Беларусь», - сказала она.

По словам главы ЦИК, 30 августа – это время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, съезжаются студенты, поэтому население преимущественно находиться в месте своей регистрации.

До 2010 года Александр Лукашенко праздновал 30 августа свой день рождения, но девять лет назад он сменил его на 31 августа, день рождения сына Николая. В 2020 году неизменному с 1994 года лидеру Беларуси исполнится 66 лет.

Ранее в послании к народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совета республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, состоятся в 2020 году. Ожидается, что выборы в Совет республики состоятся 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.

Александр Лукашенко руководит страной 25 лет. Ни одни президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), за исключением выборов 1994 года, на которых его впервые избрали президентом, не были признаны справедливыми.
ForUm

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