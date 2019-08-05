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Со вторника воздух в Украине начнет прогреваться, завтра ожидается + 20 + 27 градусов, на севере и северо-востоке + 19 + 22 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В середине недели температура поднимется выше 30 градусов.

Дожди во вторник, 6 августа, вероятны на Западе Украины и на Луганщине.

Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода.

«Температура воздуха ближайшей ночью невысокая, + 10 + 12 градусов, стратегические пледы держите неподалеку, а вот днем ​​воздух уже начнет прогреваться.

Завтра в столице ожидается + 23 + 25 градусов», - пишет Диденко.

В середине недели в Украину придет жара.

 
ForUm

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