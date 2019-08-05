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7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, в рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.
ForUm

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