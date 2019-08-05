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Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье в Бурсе.

Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, сообщает Anadolu.

«Наша новая цель – восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», - сообщил президент Турции.

По его словам, Анкара не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории. «Терпению Турции есть предел», - подчеркнул Эрдоган.
ForUm

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