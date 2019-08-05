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Среднемесячная заработная плата в Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом заявила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталья Мельник, передает пресс-служба КГГА.

«До 6,7% сократился уровень безработицы. Уверенные положительные показатели имеем в области торговли. В частности, оборот розницы вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров - на 21,4% и 11,6% соответственно», - отметила Мельник.

Кроме того, за первое полугодие текущего года на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.
ForUm

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