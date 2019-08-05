4 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, говорится в сводке ООС.

Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции ООС – у Водяного и Пивденного из стрелкового оружия.