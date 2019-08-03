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С начала 2019 украинская гривна показала наибольшее укрепление к доллару США среди всех мировых национальных валют.

Рейтинг Global foreign exchange rates опубликовало агентство Reuters

Украинская гривна укрепилась на 9,1%. За ней идет российский рубль (8,3%),египетский фунт (8%) и тайский бат (4,9%).

Наибольшей девальвации с начала года претерпело аргентинское песо — 15%. На втором месте шведская крона — она подешевела на 8,3%, тройку «антилидеров» замыкает южнокорейский вон (6,9%). 
 
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