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Недавние ракетные испытания Северной Кореи не нарушают договоренностей, достигнутых США и КНДР в Сингапуре.

Об этом глава Белого дома заявил в серии твиттов.

«За последние несколько дней Ким Чен Ын и Северная Корея испытали три ракеты малой дальности. Эти испытания ракет не являются нарушением достигнутых в Сингапуре соглашений, мы не обсуждали ракеты малой дальности», – сообщил Трамп, отметив, что действия КНДР могут нарушать резолюцию ООН.

Трамп выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын «не хочет разочаровывать его» и КНДР есть что терять в случае нарушения соглашений, достигнутых в Сингапуре.

Как известно, Северная Корея дважды запустила неопознанные снаряды ближнего радиуса действия, что стало третьим за неделю ракетным испытанием со стороны Пхеньяна. Испытания рассматриваются как реакция на запланированные военные учения Южной Кореи и США, которые должны состояться уже в этом месяце.
ForUm

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