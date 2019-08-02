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До 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют паспорта Венгрии, сообщил Радио НВ главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В то же время он не стал озвучивать точные цифры, поскольку это «раскроет средства и методы», которыми военная прокуратура собирает доказательства.

«Относительно венгров в Закарпатье — эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это — более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, вот более 120 тысяч, а по обработанным нами данным — до 300 тысяч граждан Украины получили венгерские паспорта», — заявил Матиос.

По словам главного военного прокурора, соответствующие данные о наличии двойного гражданства собираются, в частности, для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне и/или находящихся на официальных постах, и, в случае совершения ими каких-либо преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом этой информации.
ForUm

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