Сегодня со всего арендного жилья, которые насчитывается в Украине, около 90% находится в тени и никак не регулируется. Поэтому Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициировало законопроект, который сможет внедрить действенный рынок арендного жилья в Украине и определить четкие механизмы для взаимодействия всех его участников - как арендаторов, так и для арендодателей, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.
Об этом рассказал замминистра Лев Парцхаладзе в интервью на «Украинском радио».
«Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда – арендное. При этом в Украине этот % официально не превышает 5-10%. То есть, 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке» - сказал он.
По словам Парцхаладзе, эффективное внедрение этого рынка может существенно повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом. «В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более дешевле для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы», - отметил Парцхаладзе.
Поэтому рассматривается возможность внедрения следующих направлений арендного жилья в Украине:
- муниципальное арендное жилье, заказчиками которого являются местные власти и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы (врачам, учителям и т.д.), другим молодым специалистам;
- арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе, ведомств, и предоставляться их сотрудникам на работе или службе;
- коммерческое арендное жилье, которое будут строить частные компании и сдавать в аренду.
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