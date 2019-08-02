Сегодня со всего арендного жилья, которые насчитывается в Украине, около 90% находится в тени и никак не регулируется. Поэтому Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициировало законопроект, который сможет внедрить действенный рынок арендного жилья в Украине и определить четкие механизмы для взаимодействия всех его участников - как арендаторов, так и для арендодателей, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Об этом рассказал замминистра Лев Парцхаладзе в интервью на «Украинском радио».

«Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда – арендное. При этом в Украине этот % официально не превышает 5-10%. То есть, 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке» - сказал он.

По словам Парцхаладзе, эффективное внедрение этого рынка может существенно повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом. «В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более дешевле для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы», - отметил Парцхаладзе.

Поэтому рассматривается возможность внедрения следующих направлений арендного жилья в Украине: