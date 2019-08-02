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В ночь с 31-го июля на 1 августа неизвестные вандалы повалили поклонные кресты на въезде в села Епифановка и Боровеньки Кременского района Луганской области.

Фото: УПЦ

Как сообщает  Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, благочинный Рубежанского округа иеромонах Мелетий (Шаповалов) сообщил, что оскверненные кресты в скором времени восстановят.

«Устанавливать придорожные поклонные кресты – давняя православная традиция, – отметил он в своем комментарии в связи с совершенным актом вандализма. – Это символ защиты от врагов видимых и невидимых. Такое поругательство над ним Богу не навредит, а вот злоумышленникам стоит задуматься».

В епархии напомнили, что поклонные кресты в Епифановке и Боровеньках были установлены не так давно и их конструкции были новыми и крепкими. Один из них в мае 2018 года освятил архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим.
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