Ровенская областная государственная администрация провела незаконную перерегистрацию религиозной общины УПЦ храма в честь Иоанна Богослова в селе Заболотье Владимирецкого района Ровенской области в пользу ПЦУ.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

«Возмущенный настоятель протоиерей Андрей Бездомов и прихожане узнали об этом из публикации в интернете. В Сарненской епархии видят в действиях чиновников тревожный сигнал – возвращение к политике нагнетания межконфессиональной вражды времен президентства П. Порошенко», – пишут авторы статьи.

Распоряжение «о регистрации устава религиозной общины в новой редакции», за подписью и.о. главы администрации И. Тимошенко, было опубликовано 16 июля на сайте ведомства.

«Мы видим, что вновь чиновники возвращаются к методам времен преступной власти П. Порошенко, что не только вызывает тревогу у нас, но открывает двери для рейдерского захвата храма», – считают в епархии.

В Сарненской епархии подчеркивают, что Иоанно-Богословский приход обладает всеми необходимыми документами на храм, ранее подтвердил свою верность Предстоятелю УПЦ и не желает менять юрисдикцию. Соответствующие протоколы с подписями членов религиозной общины были переданы в распоряжение Ровенской ОГА.

«Несмотря на это, ровенские чиновники предпочитают не замечать православных украинцев, и по-прежнему, злоупотребляя своим служебным положением, нарушают законы и конституционные права своих избирателей и проводят «перерегистрации» на основе неправомочных документов», – подчеркивают прихожане.

«Проводятся собрания села, принимаются определенные решения, которые выдаются за решения религиозной общины. Сама община в этом не участвует, молится и продолжает свою обычную деятельность, – поясняют в епархиальной пресс-службе. – Но власть не принимает это во внимание, ее не интересует, существует ли такая община, верна она УПЦ, а инициаторы таких незаконных собраний радушно принимаются и получают новые документы с точными регистрационными данными нашего прихода. Таким образом властями дается прямой толчок для дальнейшего рейдерского захвата храма».

В епархии сообщают, что в настоящее время религиозная община еще больше объединилась, прихожане дежурят возле храма, молятся.

«Община защищает свое право молиться в собственном храме всеми законными методами, – отмечают в Сарненской епархии. – А если потребуют обстоятельства, то будет просить помощи для отстаивания своей собственности у тех, кто сможет это сделать правильно».