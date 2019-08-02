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Необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля оказалась ниже климатической нормы на 1,9°С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже 20,0 ° С, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. 

Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до + 11,5 ° С, а жарче – 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,0 ° С.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха июля составила + 19,8 ° С и оказалась выше климатической нормы лишь на полградуса. Прохладнее за нынешний июль был июль 2000, потому что его температура на 0,2 ° С оказалась ниже климатической нормы.

Осадков в столице на проспекте Науки выпало - 73 мм, что составило 83% климатической нормы.
ForUm

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