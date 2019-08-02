Президент Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября США наложат дополнительные 10-процентные пошлины на почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов.
Об этом сообщает Европейская правда.
«Во время переговоров США начнут 1 сентября устанавливать небольшую дополнительную пошлину в размере 10% на остальные товары на 300 млрд долларов, поступающие из Китая в нашу страну. Это не включает 250 млрд долларов, уже обложенных на 25%», - написал американский лидер в своем Twitter.
10 мая начали действовать повышенные до 25% пошлины США на китайские товары более 5,7 тыс. категорий общей стоимостью в 250 млрд долларов.
Такой шаг со стороны Вашингтона глава Белого дома объяснил слишком медленными переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт.
Китай угрожал ответом, заявляя, что трейдеры глобальных фондовых рынков обеспокоены возможностью усиленной торговой войны между двумя экономическими гигантами.
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