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1 августа боевики пять раз нарушали запрет на использование оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрела: вблизи Павлополя и Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета; на окраине Водяного – со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны 2 раза: неподалеку Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Крымское – из крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
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