В Киеве мужчина во время обыска в его квартире, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, - оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа. Об этом полученных травм он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка.

ЧП произошло в Святошинском районе. О нем проинформированы представители Государственного бюро расследований.

Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.