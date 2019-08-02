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В Киеве мужчина во время обыска в его квартире, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, - оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа. Об этом полученных травм он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка.

ЧП произошло в Святошинском районе. О нем проинформированы представители Государственного бюро расследований.

Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.
ForUm

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