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Община прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Правсолавной Церкви в селе Карапчов Вижницкого района Черновицкой области строит новый храм.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, верующих села Карапчов 31 июля посетил со словами поддержки митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Владыка Мелетий осмотрел место строительства трапезной, в которой уже выполняют внутренние работы, и место застройки будущего храма.

На месте строительства митрополит  отметил, что «храм еще не построен, а уже чувствуется благодать Божия». 

Также митрополит Мелетий подбодрил верующих тем, что храм останется их потомкам, «которые будут хранить веру своих дедов и прадедов в нем».

Общине УПЦ, которая лишилась своего храма и всех святынь, из консистории Черновицко-Буковинской епархии передали десять ростовых икон со святыми угодниками Божьими для отделки трапезного храма.

Как сообщалось, в конце прошлого года настоятель храма в селе Карапчов с частью прихожан перешел в новую Церковь Украины. Оставшись без храма и священника, верующие села решили строить новую церковь своими силами. На данный момент уже завершается строительство трапезной, в которой уже в ближайшее время община УПЦ сможет возобновить литургическую жизнь. Далее верующие планируют заняться строительством самой церкви.
ForUm

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