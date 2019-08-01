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Чтобы были мирные времена, нам нужно покаяние. 

Фото: УПЦ

Об этом сказал митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон в проповеди в день чествования иконы Божией Матери «Святогорская», 30 июля, в Святогорской лавре, сообщает «Фома в Украине».

«Наша вера бывает сильной: мы попросили у Бога с верой — и получили. А бывает слабой, когда мы просим и не получаем... И тогда теряем чувство уверенности в том, что то, о чём мы просим, будет выполнено», - сказал владыка Пантелеимон.
 
Он напомнил евангельскую историю о браке в Кане Галилейской, когда Богородица попросила Своего Сына спасти молодых от позора и, веря, что Её просьба не останется не услышанной, настраивает слуг исполнять всё, что Он повелит (Ин. 2:1-11).
 
«Святая Церковь учит нас, чтобы мы исполняли эту заповедь Божией Матери. Ведь мы тоже приходим в храм на пир веры, на Тайную Вечерю, приобщаясь Пречистого Тела и Крови Христовых, чтобы иметь единение с Богом, иметь надежду на наследование вечной жизни, хранить в своём сердце Сладчайшего Иисуса Христа», - продолжил архиерей.
 
По его словам, Богородица молится о людях непрестанно. 

«Нас в мире миллионы. И каждый человек, испытывая необходимость в молитве и помощи, обращает из своего сердца луч — молитву к Царице Небесной. И мы знаем: Она больше времени проводит с людьми на земле, чем у Престола Божьего в Царстве Небесном прославляет Святую Живоночальную Троицу. Зная, что Божия Матерь находится в мире, рядом с нами, освящая Своими стопами нашу землю, избавляя нас от бед, зол, скорбей и болезней, мы не можем быть безразличными, чёрствыми к нуждающимся в помощи людям», - сказал владыка Пантелеимон.
 
«Чтобы были мирные времена, - продолжил он, - нам нужно покаяние, нам нужна молитва о прощении наших грехов и грехов наших родных и близких и всего мира, который своими беззакониями приближает день Второго и Славного Пришествия Христова».
 
Архиерей призвал всех трудиться над спасением своей души, помогать ближним делом и молитвой. 

«И тем самым мы порадуем Царицу Небесную, Которая не перестаёт молить Бога о нас, грешных», - заключил митрополит Пантелеимон.
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