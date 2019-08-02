Кабинет Министров должен изменить критерии определения субсидиантов, чтобы незащищенные слои населения могли получать субсидии.

Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала 1+1, передает Украинская правда.

По его словам, после смены критериев в 2018 году количество субсидиантов сократилось почти вдвое – с 7 до 3,6 миллионов.

Он добавил, что проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысяч гривен, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.

«Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало», - сказал Герус.

По его подсчетам, это около миллиона семей.

Напомним, в апреле, после введения монетизации субсидий, Минсоцполитики ввело и монетизацию льгот.

По состоянию на май расходы на субсидии для оплаты коммуналки увеличились на 27,2% с начала года.

А в конце мая Кабмин уменьшил финансирование субсидий на 8 миллиардов.