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В Луцке состоится традиционный крестный ход Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, Волынская епархия проводит традиционный ежегодный крестный ход, который пройдет по улицам областного центра Волыни в воскресенье 11 августа.

Крестный ход отправится от кафедрального собора Всех Святых земли Волынской города Луцка и пройдет до Свято-Покровского храма города.

Начало крестного хода в 16.00. 
В епархии приглашают всех желающих присоединиться к шествию и совместной молитве.
ForUm

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