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Массовое крещение в водах Днепра состоялось в Никополе.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии,  28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира и 1031-й годовщины Крещения Руси, в Никополе провели массовое крещение.

Следуя примеру предков, в праздничный вечер на берегу реки собрались верующие никопольчане и духовенство во главе с благочинным Никопольского церковного округа протоиереем Николаем Марущаком. 

Таинство крещения приняли 27 человек. Среди них были дети и старики: младенцев крестили в купели, взрослых - прямо в реке.
Для молитвенного поклонения из Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Никополя на берег Каховского водохранилища были доставлены мощи святого апостола Андрея Первозванного.

После совершения таинства крещения все желающие могли погрузиться в освященные воды Днепра. 
ForUm

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