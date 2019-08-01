Массовое крещение в водах Днепра состоялось в Никополе.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии, 28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира и 1031-й годовщины Крещения Руси, в Никополе провели массовое крещение.
Следуя примеру предков, в праздничный вечер на берегу реки собрались верующие никопольчане и духовенство во главе с благочинным Никопольского церковного округа протоиереем Николаем Марущаком.
Таинство крещения приняли 27 человек. Среди них были дети и старики: младенцев крестили в купели, взрослых - прямо в реке.
Для молитвенного поклонения из Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Никополя на берег Каховского водохранилища были доставлены мощи святого апостола Андрея Первозванного.
После совершения таинства крещения все желающие могли погрузиться в освященные воды Днепра.
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