31 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование оружия, говорится в сводке ООС.

Из них 4 раза – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил, «Север» - 1 раз.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил.