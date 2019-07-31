В Киеве установили 2500 контейнеров для раздельного сбора мусора – для пластика, бумаги и стекла. Около 500 старых и неработающих контейнеров были заменены новыми и современными, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«То есть около трети домов Киева уже сортируют и разделяют мусор. И мы будем расширять эту сеть. Убежден – киевляне поддержат нас и будут добросовестно бросать пластик к пластику, стекло к стеклу, бумагу к бумаге», - сказал он.

Все перевозчики, которые сегодня работают с муниципалитетом, с коммунальным предприятием «Киевкоммунсервис», поддержали идею внедрения раздельного сбора.

«На первом этапе мы как муниципалитет способствуем и помогаем запустить этот проект. Ведь ходит миф, что сортировка и переработка мусора – это очень прибыльное дело. Однако на практике видим: эта работа – на грани рентабельности. И мы пригласили сюда перевозчиков, в частности, представителей международных компаний, работающих в Киеве, чтобы они рассказали о реальном положении дел в вопросе переработки мусора. Город в пределах полномочий способствует и помогает предприятиям, которые внедряют этот проект и помогают нам воплощать в жизнь европейские стандарты», - пояснил зампредседателя КГГА.

Благодаря раздельному сбору город сможет реально уменьшить количество мусора, который едет на захоронение на полигоны. Европа фактически отказалась от этого опасного метода утилизации, что негативно влияет на окружающую среду. Благодаря установленным контейнерам ежемесячно будут завозить на 3 тысячи кубометров пластика, стекла и бумаги меньше.

Заместитель председателя КГГА заявил, что на законодательном уровне необходимо отменить налог на добавленную стоимость на вторичное сырье, увеличить налог на захоронение, передать экологический налог на уровень местных общин, где расположены объекты обращения с отходами, предусмотреть финансовую ответственность производителей товаров в таре упаковке, возможность гарантий инвесторам по переработке мусора от муниципалитетов.