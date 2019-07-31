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В Киеве прохожие помогли задержать злоумышленника, который сорвал с шеи женщины украшение и отобрал у нее кошелек с деньгами.  

Как сообщает пресс-служба столичного главка, грабеж произошел улице Голосеевской.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, полицейские установили, что к 73-летней женщине подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, отобрал кошелек и начал бежать: «Злоумышленника остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это – 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентген снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.
ForUm

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