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Оперативники Управления защиты экономики в Донецкой области разоблачили преступную схему систематического вымогательства неправомерной выгоды за решение земельных вопросов, организованную первым заместителем главы Госгеокадастра.

Как сообщает пресс-служба полиции, денежные средства нужно было заплатить за решение вопроса о выделении земельных участков. Сумма неправомерной выгоды колебалась от 200 до 250 долларов США за один гектар, в зависимости от расположения участка и материального положения граждан.

«За решение вопроса о выделении земельных участков для ведения личного хозяйства первый заместитель областного управления Госгеокадастру требовала и получала «вознаграждение», - сообщили в полиции.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий был задокументирован факт вымогательства 1200 долларов неправомерной выгоды за решение земельного вопроса, а именно выделение в собственность шести гектаров земли.

Фигурант задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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