Заявления главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора и пакет информативных заявлений, направленных правозащитной организацией Public Advocacy в рамках 41 сессии Совета по правам человека ООН ко вниманию иностранных дипломатов и структур ООН, вызвали ряд резонансных публикаций в иностранных СМИ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ, несколько информационных ресурсов заявили о наличии общей проблематики и тенденций нарушений прав верующих в Украине, Черногории и Македонии.

Сербское издание IN4S.net, в частности, обратило внимание на то, что «нарушения прав человека канонических православных христиан в Украине, Северной Македонии и Черногории осуществляется государственными органами, которые преследуют собственные политические цели, нарушают индивидуальные и коллективные права человека».

Православные верующие в этих странах продолжают страдать от захватов храмов, дискриминационных законов и попыток государственной власти оказать поддержку определенной религиозной конфессии при открытых притеснениях других религиозных организаций. Эти вопросы были подробно рассмотрены во время параллельного мероприятия, организованного неправительственной организацией Public Advocacy в штаб-квартире ООН в Женеве 9 июля.

Как сообщалось, правительство Украины с нарушением установленных сроков предоставило необъективный ответ на запрос Специальных докладчиков ООН о нарушениях прав верующих УПЦ в 2014-2018 годах, о чем Представительство УПЦ при европейских международных организациях распространило соответствующий комментарий.