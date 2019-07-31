В Черновцах пройдет духовно-просветительский вечер, посвященный 1000-летию русского монашества на Афоне.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, вечер будет посвящен русскому монашеству на Афоне, 850-летию основания Старого Русика и 170-летию со дня рождения преподобного Гавриила Афонского и Одесского.

Также сообщается, что в рамках вечера состоится показ документального фильма «Тысяча лет на Афоне».

Кроме того, директор Международного института афонского наследия и главный редактор альманаха «Афонское наследие» Сергей Шумило проведет лекцию-беседу о 1000-летнем наследии древнерусского монашества на Афоне.

После лекции слушателям предложат познакомиться с издательскими проектами Международного института афонского наследия, посвященными 1000-летию древнерусского монашества на Афоне, наследию прп. Паисия Величковского и других афонских подвижников.

Мероприятие состоится 2 августа в городе Черновцы, по улице Марка Черемшины, дом 10-А. Время проведения – с 19.00 до 22.00.