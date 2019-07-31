также в разделеМир
Трамп о выборах в США: Моим соперником будет «сонный Джо» 13
Трамп пообещал изучить ситуацию с заболеванием Навального 85
Ученые: Источником радиоактивного облака в 2017 году был завод в России 37
Мэр Москвы похвалил полицию за разгон активистов 29
Brexit: Джонсон начинает крупнейшую рекламную кампанию со времен Второй мировой 35
Молдова отменила запрет на поездки чиновников в РФ 21
Британия усиленно готовится к Brexit 31 октября 18
В РФ массово подписывают петицию за ЧС из-за пожаров в Сибири 76
На митинге в Москве задержали почти полсотни детей 25
Совет Европы и ПАСЕ отреагировали на аресты в Москве 38
Врачи не исключают отравление Навального «химическим веществом» 44
В Нигерии боевики «Боко Харам» убили 65 человек на похоронах 26
В Сибири горит 3 миллиона гектаров леса, но их не тушат 231
В Гонконге опять протесты,с десятками тысяч участников 15
Иран предостерег Великобританию от создания миссии в Персидском заливе 21
Арестованного в Москве Навального госпитализировали 120
Ушел из жизни российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза 72
Макрон встретится с Путиным накануне саммита G7 29

В последней стране Европы, где сохраняется смертная казнь, с начала года к ней приговорили двух мужчин, сообщает Радио Свобода.

«По данным базирующейся в Минске правозащитной группы «Весна», суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух женщин преклонного возраста в декабре 2018 года и приговорил его к смерти», - говорится в сообщении.

Как отмечается, 50-летний подсудимый признал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

Павлов – второй приговоренный к смертной казни в 2019 году. Ранее подобный приговор был вынесен 36-летнему Александру Осиповичу, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.

Беларусь остается последней страной Европы, где карают смертью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4455 грн.
19
Теги