В последней стране Европы, где сохраняется смертная казнь, с начала года к ней приговорили двух мужчин, сообщает Радио Свобода.

«По данным базирующейся в Минске правозащитной группы «Весна», суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух женщин преклонного возраста в декабре 2018 года и приговорил его к смерти», - говорится в сообщении.

Как отмечается, 50-летний подсудимый признал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь.

Павлов – второй приговоренный к смертной казни в 2019 году. Ранее подобный приговор был вынесен 36-летнему Александру Осиповичу, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.

Беларусь остается последней страной Европы, где карают смертью.