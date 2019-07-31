30 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия, говорится в сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил возле Луганского - из гранатометов различных систем.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Песок – из подствольного гранатомета.