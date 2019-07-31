Украина и Европейский Союз подписали соглашение о постепенном увеличении квоты на экспорт мяса птицы из Украины в 2,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«30 июля первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренной Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС», - говорится в сообщении.

Согласно изменениям, годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза.

Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон, подчеркнули в министерстве.

Напомним, по состоянию на 22 июля Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 9 группам товаров, а именно: меду, сахару, крупам и муке, обработанному крахмалу, обработанным томатам, виноградному и яблочному сокам, пшенице, кукурузе и сливочному маслу.