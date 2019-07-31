также в разделеЭкономика
Укрепление гривни: Глава Минфина тоже раскритиковала НБУ 28
Бывший консультант МВФ возглавила набсовет Приватбанка 21
Укрзализныця сократит пассажирские перевозки, если Кабмин не снизит налоги 31
«Нафтогаз» оценил убытки за активы в Крыму в $5,2 млрд 23
Член набсовета Приватбанка призывает остановить укрепление гривни 190
Нацбанк продолжает укреплять гривню 86
Команда Зеленского планирует приватизацию госбанков 78
У Зеленского хотят отменить мораторий на продажу земли до конца года 94
Гривня укрепилась до 25,25 23
Почти пятая часть трудоспособных украинцев – заробитчане 24
«Война в «Нафтогазе»: Коболев подтвердил конфликт с Витренко 80
Комитет НБУ единогласно поддержал снижение учетной ставки 26
СМИ: Дания затягивает запуск «Северного потока-2» 65
В Нафтогазе назвали единственный способ сохранения транзита газа 115
У президента заверили, что дефицита дизеля в Украине не будет 36
Reuters: РФ хочет заключить с Украиной краткосрочный контракт на транзит газа 44
Конкурс по газоносному участку «Дельфин» выиграла компания экс-депутата Госдумы 74
РФ, Казахстан и Беларусь остановили действие пошлин для компании Пинчука 132

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о постепенном увеличении квоты на экспорт мяса птицы из Украины в 2,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«30 июля первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренной Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС», - говорится в сообщении.

Согласно изменениям, годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза.

Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон, подчеркнули в министерстве.

Напомним, по состоянию на 22 июля Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 9 группам товаров, а именно: меду, сахару, крупам и муке, обработанному крахмалу, обработанным томатам, виноградному и яблочному сокам, пшенице, кукурузе и сливочному маслу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2542 грн.
19
Теги