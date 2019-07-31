Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря, в то же время концентрации некоторых веществ-загрязнителей превышают безопасные нормы. Это результаты Общих Черноморских исследований представили проект ЕС/ПРООН «Усиление экологического мониторинга Черного моря: избранные меры» - (EMBLAS-Plus) и Министерство экологии и природных ресурсов Украины на пресс-конференции в Одессе 29 июля 2019, сообщает пресс-служба представительства ЕС.

Исследования проводились в прибрежных водах Грузии, Украины и России, а также в открытом море в рамках проекта EMBLAS-II совместно с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря, Институтом морской биологии НАНУ и Одесским национальным университетом им. И.И. Мечникова и другими партнерами в течение 2017-2019 гг.

Так, 83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик, а именно PET-бутылки, обертки от сладостей, пластиковые пакеты. Большие реки (в Украине исследования проводились на Дунае и Днестре) несут в море от 6 до 50 единиц мусора в час. Количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря (90,5 к 50 единицам мусора/км2). В отложениях Черного моря как на шельфе, так и на глубине более 2 тыс. м был найден микропластик.

Обнаружены концентрации некоторых главных вредных химических соединений, которые представляют угрозу жизни морской фауны и человека, выше допустимых норм токсичности. Среди таких соединений – бензо(а)пирен, некоторые пестициды, инсектициды, а также ртуть и антипирены в рыбе. Кроме того, выявлено 124 химические соединения, вредные для морской экосистемы и здоровья человека, в частности стойкие органические вещества-загрязнители, металлы, пестициды, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства. Концентрацию этих веществ в морской воде раньше не мониторили, и теперь будет предложено включить их в регулярные исследования.

Давление инвазивных видов - не «родных» для Черного моря видов, которые могут навредить морской экосистеме – растет. Используя новый метод анализа остатков ДНК живых организмов, растворенного в морской воде, было установлено присутствие новых средиземноморских видов в Черном море, а именно монровийскую рыбу-хирурга, красную барракуду, роющего бычка (Trypauchen vagina) и др.

Хорошей новостью стало обнаружение ДНК европейского осетра (Acipenser sturio), который считался почти исчезнувшим, во многих пробах по всему Черному морю. Такая же утешительная ситуация и с белугой – другим видом, который находится под угрозой исчезновения.

Также были выявлены определенные признаки восстановления экосистем Черного моря. Оценка состояния крупнейшей в мире колонии красных водорослей - филофорного поля Зернова улучшилась с «плохого» на «удовлетворительное».