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Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах мира, сообщает Департамент консульской службы МИД.

«МИД продолжает реализацию комплекса мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну - продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 охватывать 74 города», - отмечается на странице департамента в Facebook.

В дополнение к существующим 56 визовым центрам открываются 18 новых в 16 странах мира: Сидней (Австралия), Кабул (Афганистан), Минск (Беларусь), Лондон (Соединенное Королевство), Александрия (Египет ), Тель-Авив (Израиль), Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигар (Индия), Доха (Катар), Мехико (Мексика), Гаага (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Мускат (Оман), Рамалла (Палестина), Бангкок (Таиланд), Анталия (Турция), Париж (Франция).

Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказание содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и раньше, консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.
ForUm

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