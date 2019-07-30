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Крестоходцев из Польши, Беларуси, Украины и других стран, направляющихся в Почаевскую лавру, встретили во Владимире-Волынском.

Фото: УПЦ

29 июля международный крестный ход, следующий из Польши через республику Беларусь в Почаев на праздник Почаевской иконы Божией Матери, прибыл во Владимир-Волынский, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

Перед входом в город паломников встретил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, благочинный Владимир-Волынской округа протоиерей Сергий и многочисленное духовенство. Поздравив верующих, владыка возглавил крестный ход, который остановился на молитву и ночлег в Успенском Кафедральном соборе.

В этом году, как и ежегодно, многотысячный международный крестный ход проходит по улицам Владимира-Волынского. Тысячи паломников не только из Украины, но и из Польши, Беларуси и других стран, молитвенно показали свое единство во Христе и поддержку Православной Церкви, сообщают во Владимир-Волынской епархии.

Навстречу крестоходцам выходили сотни верующих, чтобы поклониться святыням и помолиться о мире в стране, о покое и благополучие ее народа.
ForUm

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