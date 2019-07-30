Россия была источником радиоактивного облака, которое зафиксировали над Европой осенью 2017 года. Доказательства изложены в исследовании, опубликованном в научном журнале PNAS Американской академии наук, пишет Радио Свобода.

В октябре 2017 австрийские и немецкие ученые сообщили о необычно высоких уровнях радиации в центральной части Европы.

Косвенные данные указывали на вероятный радиоактивный выброс в России, однако госкорпорация «Росатом» заявила тогда, что опубликованных данных недостаточно, чтобы выявить точное место происхождения утечки изотопов радиоактивного элемента рутений-106. По предположениям российских представителей, источником загрязнения мог стать сгоревший в атмосфере спутник.

В течение нескольких недель радиоактивное облако зависало в различных частях Европы, и уровни радиации колебались, прежде чем они вернулись к нормальным показателям. Франция и Германия вскоре подтвердили, что именно Россия является вероятным местом выброса.

Проанализировав массивный объем информации в течение двух лет, группа европейских ученых пришла к выводу, что выброс «без сомнения» произошел в России, и его источником было производственное объединение «Маяк» в Челябинской области недалеко от границы с Казахстаном, где производят компоненты ядерного оружия. В отчете PNAS указано, что несмотря на повышенный уровень радиации, она не угрожала здоровью людей за пределами России.

Европейские ученые выражают тревогу в связи с отказом Москвы брать на себя ответственность за радиоактивный выброс. Ученые рассчитывают на быстрый сбор доказательств после такого события, чтобы сформулировать план действия для предотвращения подобных событий в будущем. Российские власти неоднократно отрицали ответственность за выброс изотопов рутения-106, а задержка с обнаружением предполагаемого места происхождения лишила ученых данных, которые могли бы помочь предотвратить другие массовые утечки радиоактивных веществ.

«Маяк» известный минимум двумя другими крупными авариями с выбросом радиоактивных материалов - в 1957 и 2004 годах.