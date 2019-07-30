Средняя месячная температура в августе предполагается 19-24 °, в горных районах 16-18°, что на 1,5-2,0 ° выше средних многолетних значений, сообщает Гидрометцентр.
Месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Краткая климатическая характеристика августа
Средняя месячная температура августа составляет 17-20 °, в южных областях и Приазовье местами 21-23 °, в Карпатах и горах Крыма 11-16 °.
Абсолютный максимум температуры достигает 34-42 °, в горных районах 26-33 °.
Абсолютный минимум – 1-7 ° тепла, на юге до 11 °, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 ° мороза.
Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма.
Среднее месячное количество осадков составляет в южных областях и в Крыму 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и Прикарпатье до 145 мм.
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