Более трети россиян (38%) не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока в 2024 году, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», опубликованного газетой «Ведомости».

При этом 54% респондентов считают, что Путин должен продолжать управлять страной, цитирует результаты опроса газета. В августе 2017 года этот показатель достиг максимума - тогда за продолжение президентства Путина высказались 67% опрошенных.

В октябре 2012 года о нежелании видеть Путина во главе страны после 2024 года заявляли 40% опрошенных «Левадой», а в 2013 году - 45%.

43% опрошенных признались, что доверяют Путину, поскольку не видят, на кого еще могли бы положиться: это максимальный показатель с июля 2001 года.

В марте прошлого года Путин был переизбран на президентский пост в четвертый раз (и во второй раз подряд). Согласно конституции России, он не имеет права переизбираться на выборах 2024 года.

Как отмечает глава «Левады» Лев Гудков, доверие россиян к Путину значительно пошатнулось после пенсионной реформы, и сегодня авторитет действующего президента во многом держится на его безальтернативности.

«Никто из вероятных преемников не может взойти на политическую сцену, поэтому авторитет президента сегодня в большой степени инерционный, нет новых достижений», - пишет издание.

25 июля «Левада» опубликовала опрос, согласно которому почти две трети россиян (68%) с одобрением воспринимают работу Путина на посту президента, а 31% опрошенных не одобряют деятельность главы государства.

При этом 64% опрошенных заявили, что не одобряют работу премьер-министра Дмитрия Медведева, а 34% оценили его деятельность положительно.

В январе социологи ВЦИОМ также зафиксировали падение рейтинга Владимира Путина: о доверии к нему тогда заявили меньше 33% россиян - это самый низкий уровень за последние 13 лет.