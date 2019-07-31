В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предоставили разъяснения, в какие инстанции/службы можно обратиться жителям домов, проживающих вблизи строительных площадок, чтобы прекратить несанкционированный шум.

Об этом написал заместитель министра Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Грохот на стройке по соседству не прекращается ни днем, ни ночью – что с этим делать? С таким вопросом ко мне обратились в Facebook. Говорят, что неоднократно вызывали полицию. Но у копов нечем измерить уровень шума. Как же повлиять на нарушителя спокойствия? Есть как минимум три нормативные акты, защищающие ваши права. И это касается не только застройщиков, но и вообще всех, кто не может вовремя «прикрутить» громкость», - написал он.

Парцхаладзе отметил, что право на тишину гарантируется каждому гражданину согласно ст. 24 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Кроме этого, эти права закреплены в правилах благоустройства, где прописаны временные промежутки дни, когда нельзя нарушать тишину, и ответственность за нарушение. «Например, в ночное время (с 22.00 до 8.00) запрещается петь, кричать, включать музыку или осуществлять другую деятельность в жилых помещениях, во дворах жилых районов, в парках и других общественных местах, что вызывает чрезмерный шум и может мешать окружающим. С 21.00 до 8.00 в рабочие дни и в любое время в течение выходного или праздничного дня запрещено проводить ремонт без согласования с жителями близлежащих домов, жилых помещений», - добавил замминистра, отметив, что приказом Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении государственных санитарных норм допустимых уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» сформулированы общие нормы допустимой громкости и определены виды шума и их уровень в децибелах, который нельзя превышать.

Парцхаладзе привел варианты инстанций и служб, куда можно обратиться для решения вопроса с повышенным шумом на строительной площадке:

1. Вызов местной полиции;

2. Обращение к местной государственной администрации (касается Киева) или в орган местного самоуправления;

3. Обращение к Госпотребслужбе;

4. Обращение в контакт-центр города.

«При написании заявления в органы государственной или местной власти можно собрать подписи жителей вашего дома. Специалисты должны измерить уровень шума и зафиксировать нарушения. В рамках законодательства для нарушителей наступает административная ответственность. Если же строительная организация или кафе на первом этаже, или вообще банально ваш громкий сосед продолжают игнорировать ваши законные требования и предписания ответственных органов, можете обратиться в суд с иском о нарушении ваших прав. Доказательствами могут выступать все те документы, которые вы собрали на предыдущих этапах борьбы – вызовы полиции, показания соседей, ответы государственных органов, результаты медицинских обследований и т.д. (справка от врача о фактах нарушения нарушений, ухудшение слуха, нервных расстройств и т.д.)», - подытожил Парцхаладзе.