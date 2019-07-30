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29 июля около 20:20 в Ингульский отдел полиции от мужчины поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Космонавтов в Николаеве он обнаружил предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели, которые сразу огородили место возможной опасности.

По заключению специалистов, находка – корпус гранаты РГД-5.

При обследовании территории к полиции подошла 53-летняя женщина, которая сообщила, что у нее в сумке находится запал к этому взрывоопасному устройству, а сам корпус от гранаты принес ее 32-летний сын. По словам женщины, когда она увидела, что он принес гранату домой, то сразу отобрала запал и приказала избавиться опасной находки. Однако  когда мужчина пытался спрятать гранату, был замечен прохожими.

Специалисты взрывотехнической службы ГУНП изъяли опасный предмет для дальнейшего уничтожения.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства, опрашиваются мужчина, его мать и свидетели, и устанавливается, как опасное устройство попало в руки мужчины.

Решается вопрос о внесении указанного события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается следствие.
ForUm

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