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29 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня.

В то же время вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Из них 1 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по ВСУ из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Каменки – из реактивного пехотного огнемета; в районе Гнутово – из миномета калибра 82 мм; неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил возле Луганского - из гранатометов различных систем.
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